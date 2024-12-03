На руководство учреждения завели уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства АО «Омский СОЮЗДОРНИИ», которое подозревают в невыплате заработной платы работникам. Основанием для возбуждения дела по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) стала проверка прокуратуры.

По версии следствия, руководители акционерного общества, занимающегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, более двух месяцев не выплачивали заработную плату своим сотрудникам. Долг по зарплате составил более 2,7 млн рублей. Организация имела возможность выплатить необходимые средства своим сотрудникам, но не сделала этого.

В рамках расследования были проведены обыски с целью изъятия документации, а также допросы потерпевших и свидетелей. Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и выявление конкретных виновных лиц. Принимаются меры для возмещения причиненного ущерба.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Советского округа.