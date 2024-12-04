Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина погиб.
Сегодня утром с частично перекрытого моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске упал мужчина. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали кадры, на которых омич кому-то помахал.
По данным полиции, мужчине было 42 года. Он приземлился на лед и погиб.
- В момент движения по мосту он упомянул о проблемах, связанных с его работой, после чего вышел из салона, подошел к ограждению, - рассказали в полиции.
На месте работают сотрудники следственного комитета.
2669
·Происшествия

Мужчина погиб.
Сегодня утром с частично перекрытого моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске упал мужчина. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы. Они опубликовали кадры, на которых омич кому-то помахал.
По данным полиции, мужчине было 42 года. Он приземлился на лед и погиб.
- В момент движения по мосту он упомянул о проблемах, связанных с его работой, после чего вышел из салона, подошел к ограждению, - рассказали в полиции.
На месте работают сотрудники следственного комитета.
2669