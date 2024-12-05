Городские власти решили завершить период выплаты лизинговых платежей.

На сегодняшнем комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете вице-мэр Омска Владимир Куприянов, объясняя невозможность приобретения новых трамваев, невольно ответил и на другой повисший в воздухе вопрос. Ранее сообщалось, что власти не намерены в следующем году обновлять парк муниципального транспорта.

По его словам, в следующем году муниципалитет намерен закончить с лизинговыми платежами за автобусы и троллейбусы, приобретенные в прежние годы.

– В 2025 году мы хотим полностью погасить лизинговые платежи по обновлению транспорта. Это существенная нагрузка на предприятия и бюджет города. Поэтому 2025 год будет годом некоего перерыва в получении новых лизинговых платежей, – заявил Куприянов.

Тем не менее мэрия по предложению депутата горсовета Сергея Фролова собирается рассмотреть приобретение в лизинг трамваев. Если бюджет потянет, то это сделают.