Бывший и.о. мэра и экс-директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов призвал закупить хотя бы 10–12 вагонов.
На сегодняшнем комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском совете депутаты обсудили состояние городского пассажирского транспорта.
По сведениям департамента транспорта, на 1 ноября 2024 года износ подвижного состава составляет: автобусов – 29,4 %, троллейбусов – 33,5 %, трамваев – 67,5 %.
Экс исполняющий обязанности мэра, бывший директор муниципального предприятия «Электрический транспорт», депутат горсовета Сергей Фролов поднял вопрос по обновлению трамваев. Он предложил привлечь федеральные деньги на эти цели.
– Износ трамвайного парка очень высокий. В этом году руководство предприятия столкнулось с тем, что продлевать эксплуатацию старых вагонов больше невозможно, – заявил Фролов. – Их по-любому нужно списывать. Там самым уменьшается парк трамвайного депо. Исходя из этого, сократится все: количество рабочих мест и прочее. Я знаю, что представительство Омской области в Москве занималось возможностью привлечения федеральных средств на приобретение трамваев. Трамвай, я знаю, стоит 90 млн рублей. Идет ли движение в этом направлении?
Заместитель мэра Владимир Куприянов, курирующий это направление, согласился с бывшим коллегой. Однако конкретики по федеральным финансам традиционно нет.
– Омску трамвай нужен. Омичи к этому транспорту привыкли. Городская администрация осознает это. Понимание в региональном правительстве есть. Но это произойдет не завтра, – подчеркнул вице-мэр. – На «Транспортной неделе» в ноябре в Москве мы готовили информацию. Как это выльется на практике, надо будет смотреть. Потому что пока это рамочные намерения и рамочные договоренности. Конкретики пока нет.
Тогда Сергей Фролов предложил взять новые вагоны в лизинг.
– В 2024 году закончится выплата по трамваям. Может, подумать взять 10–12 вагонов в лизинг. И потихоньку выплатить. Может, не ждать, пока само не свалится, и обновлять парк самим? – уточнил Фролов со знанием дела, как бывший директор муниципального предприятия, контролировавшего как раз троллейбусы и трамваи.
Однако вице-мэр сказал, что пока невозможно реализовать и схему с лизингом. В итоге информацию приняли к сведению, договорившись вернуться к вопросу, когда появятся конкретные источники финансирования.