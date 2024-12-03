Причиной стало отсутствие федерального финансирования.

На комитете Омского городского совета по вопросам транспортной инфраструктуры в четверг, 5 октября, планируется обсудить планы по обновлению подвижного состава на 2025 год.

Как явствует из документов к заседанию, попавших в распоряжение «Омск-информа», за 2021–2023 годы на федеральные средства приобретено 95 больших автобусов на общую сумму почти 1,5 млрд рублей. В 2022–2023 годах за счет средств федерального бюджета на 1,8 млрд рублей купили 49 троллейбусов марки «Адмирал». Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приобретено 64 автобуса большого класса на природном газе и 29 троллейбусов «Адмирал».

За период с 2021 по 2024 годы подвижной состав обновлен на 256 транспортных средств, в том числе 178 автобусов большого класса на природном газе и 78 троллейбусов.

Это позволило снизить износ муниципального транспорта. По состоянию на 1 ноября 2024 года износ подвижного состава составляет: автобусов – 29,4 %, троллейбусов – 33,5 %, трамваев – 67,5 %. Однако, по данным департамента транспорта, в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета обновление муниципального подвижного состава в 2025 году не планируется. Впрочем, не исключено, что в начале следующего года ситуация может кардинально поменяться.