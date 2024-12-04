Председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обеспокоен состоянием теплоэнергетического комплекса в городе.
Сегодня, 4 декабря, после заседания комитета горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства его председатель Сергей Фролов подвел итог под бурным обсуждением отопительного сезона в Омске. Опытный управленец, несколько месяцев исполнявший обязанности мэра после ухода Вячеслава Двораковского в 2017 году, выразил сомнения, что батареи горожан останутся горячими на протяжении всей зимы.
– Я увидел, что нет взаимодействия между представителями теплогенерирующего комплекса, когда прямо на комитете они начинают выяснять отношения между собой. Считаю, что эти вопросы уместнее всего решать на штабах, – заявил Фролов. – У меня прохождение отопительного сезона вызывает беспокойство. Я не получил утвердительных ответов на свои вопросы.
Ранее «Омск-информ» рассказывал о причинах, по которым город не получил паспорт готовности к отопительному сезону.