Представители ресурсоснабжающих организаций не смогли убедить депутатов в надежности тепловых сетей.

Сегодня, 4 декабря, на комитете горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства его председатель Сергей Фролов стал инициатором обсуждения готовности Омска к отопительному сезону.

Опытный управленец, в свое время работавший первым заместителем мэра, выразил беспокойство, что у города до сих пор отсутствует паспорт готовности. Об этом неделю назад заявил полпред президента в СФО Анатолий Серышев. Мэр Омска Сергей Шелест пояснил, что причиной такого положения дел стали исключительно нарушения, выявленные на ТГК-11. Эта компания неподконтрольна городу и области.

На заседании Сергей Фролов поинтересовался, как обстоят дела с прохождением отопительного сезона на данный момент.

– Летом в ТГК-11 вливались большие деньги, хотелось бы результата. Благо декабрь стоит теплый. Но немцы, когда оказались под Москвой, тоже не думали, что будет –40 градусов. Это все-таки Сибирь. Город заходит в зиму без паспорта готовности. За нами стоят тысячи омичей. Хотелось бы узнать у руководителей, что происходит в теплоэнергетическом комплексе, – высказался Фролов.

Глава комитета раскритиковал пояснительную записку от департамента городского хозяйства за отсутствие в ней описания конкретных мероприятий по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором.

– Вы чего, ребята, издеваетесь, что прислали депутатам такой отчет? Кто это писал вообще? – возмутился председатель комитета.

Отчеты представителей «ОмскРТС», «Тепловой компании» и в особенности ТГК-11 подтвердили опасения опытного руководителя. Как явствовало из выступления заместителя директора департамента городского хозяйства Артема Калашникова, замечания, выявленные на ТГК-11, не устранены.

Депутат Алексей Провозин попытался уточнить, насколько критичны нарушения, которые необходимо устранить.

– Расскажите, какие работы не выполнены, – вопрошал парламентарий.

Однако так и не добился внятного ответа.

Гендиректор АО «Омск РТС» Иван Ющенко оказался более самокритичен в оценках ситуации.

– Состояние сетей удручающее. Вкладывать деньги нужно. Модернизировать нужно. В этом деле поможет только повышение эффективности использования ресурсов, – подчеркнул руководитель.

В итоге депутаты пришли к общему выводу, что в первую очередь нужно разобраться с дефицитом ремонтных бригад. И заниматься выбиванием федерального финансирования под эти цели. Благо перспектива такая у города на ближайшие годы имеется.

– Я вам рекомендую, советую, как старший товарищ. Ройте землю. Мы же в марте встретимся. Если зима пройдет удачно, то я буду рад, – заключил Фролов.

Информацию департамента городского хозяйства приняли к сведению. Но «за кадром» и у депутатов, и у ресурсников осталась масса вопросов.