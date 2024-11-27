По словам Сергея Шелеста, главную роль в этом сыграла компания «ТГК-11». Об этом официально заявили в Ростехнадзоре.

Компания «ТГК-11» сыграла главную роль в неполучении Омском паспорта готовности к отопительному сезону, заявил мэр города Сергей Шелест. Такое произошло впервые с 2016 года. Ранее полпред президента в СФО Анатолий Серышев сообщил, что паспорта готовности не получили около 15 % муниципалитетов округа. В их числе крупные города Омск, Новосибирск и Иркутск, что стало «историческим прецедентом».

– Полномочный представитель президента достаточно жестко оценил степень готовности ряда сибирских городов к зиме. В список наряду с Новосибирском, Иркутском, Юргой, Новокузнецком и еще целым рядом городов попал и Омск. К сожалению, наши коллеги из «ТГК-11» сыграли в этом главную роль, – заявил мэр Омска. – Несмотря на серьезный объем работ, проведенный ими в период подготовки к отопительному сезону, исполнить все требования Ростехнадзора компании не удалось, что подтверждается соответствующим актом и перечнем прилагаемых к нему замечаний.

В документе, который опубликовал Шелест, Ростехнадзор официально сообщает, что Омск не получил паспорт готовности исключительно по причине неготовности «ТГК-11», которая не устранила замечания по результатам оценки готовности к отопительному сезону 2024–2025 годов.

– Надеемся, что после оценки полномочного представителя президента руководство теплогенерирующего комплекса всерьез займется модернизацией своего хозяйства, – высказался мэр Омска.

Отопительный сезон в городе стартовал более двух месяцев назад, 23 сентября. Запуск тепла сопровождался массовыми порывами на сетях теплоснабжения.