Сделать это нужно было до 15 ноября, однако 15 % муниципалитетов в Сибири с задачей не справились.

В этом году паспорта готовности к отопительному сезону не получили около 15 % муниципальных образований Сибирского федерального округа. В их числе крупные города округа – Омск, Новосибирск, Иркутск, сообщил полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

– По округу паспорта готовности получили 566 из 664 муниципальных образований (это 85,3 %). Серьезным сигналом для нас является неполучение паспортов готовности крупными городами, такими как Омск, Иркутск, Братск, Зима, Тулун, Усолье-Сибирское, Новокузнецк, Юрга, Бердск, Искитим, а также Новосибирск, что является негативным историческим прецедентом, – цитирует полпреда агентство ТАСС.

Серышев отметил, что в большинстве городов начало отопительного сезона (в Омске он стартовал 23 сентября) сопровождалось инцидентами на сетях и жалобами граждан. Он поручил регионам к февралю 2025 года совместно с Ростехнадзором подготовить детальный план по устранению замечаний, а также наращивать объем финансирования сферы ЖКХ.