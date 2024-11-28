Мэр Омска раскритиковал действия ТГК-11, подставившего муниципалитет перед полпредством.

Мэр города Сергей Шелест прокомментировал «Омск-информу» ситуацию с неполучением паспорта готовности к отопительному сезону. Вчера, 27 ноября, полпред президента по СФО Анатолий Серышев заявил, что около 15 % муниципалитетов округа не получили паспорта готовности к отопительному сезону, назвав это «историческим прецедентом». Спустя некоторое время омский мэр опубликовал в своем телеграм-канале акт Ростехнадзора, в котором указано, что такая ситуация сложилась исключительно по вине ТГК-11, которая не устранила ранее выявленные замечания.

– Сама по себе бумажка, паспорт готовности, ни на что не влияет. Главное, что в ней написано. Ростехнадзор в своем акте указывает, что «Теплогенерирующая компания» не устранила предъявленные нарушения. А ТГК-11 заявляет, что эти предписания не влияют на прохождение отопительного сезона в осенне-зимний период. Эта компания не подчиняется ни городу, ни области, – сказал Шелест в комментарии «Омск-информу».

Будут ли у омичей теплые батареи этой зимой, глава города не ответил. Впрочем, и получение паспорта готовности не гарантирует благополучного прохождения отопительного сезона. В прошлом году Омск получил этот документ, однако в декабре на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 случились нештатные ситуации, в результате которых в морозы полгорода осталось без отопления.