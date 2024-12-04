Ростехнадзор выявил высокий износ оборудования на ТЭЦ, принадлежащих ТГК-11.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Омском городском совете выяснилось, по какой причине Омск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Эту информацию неделю назад озвучил полпред президента по СФО Анатолий Серышев. Позднее мэр Омска Сергей Шелест заявил, что это произошло из-за нарушений, выявленных на ТГК-11.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников пояснил, что из 19 теплоснабжающих организаций не получил паспорт готовности только ТГК-11. Причиной стали замечания, выявленные Ростехнадзором на трех ТЭЦ. В основном, они сводились к эксплуатации изношенного оборудования.

- Из 19 организаций получили паспорт готовности 18. ТГК-11 не выдан паспорт в связи с замечаниями, выявленными Ростехнадзором на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Всего обнаружено 98 нарушений, - заявил представитель департамента городского хозяйства. - Основные замечания касались эксплуатации оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий – экспертизы промышленной безопасности и несвоевременного ремонта технического оборудования. Все не устраненные нарушения не повлияют на прохождение отопительного сезона.

Помочь в сложившейся ситуации может субсидия от Минэнерго РФ на 2025-2027 годы в размере 1,750 млрд рублей на модернизацию 32 сетей общей протяженности 84 километра. У муниципалитета есть шанс получить эти деньги. Однако получится ли выбить федеральное финансирование, и повлияет ли ее освоение на состояние теплоэнергетического комплекса Омска, большой вопрос.