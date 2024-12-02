Омск-Информ
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В городской администрации решают, как справиться с пробками.
В омской мэрии началось экстренное совещание. Как сообщают «Вести», оно посвящено пробкам на мосту 60-летия ВЛКСМ.
Напомним, с 30 ноября мост у Телецентра частично перекрыли для ремонта. Из-за этого уже на выходных возникли заторы. В мэрии решили расширить проезды в особо проблемных местах, но это мало помогло.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест поручил своим заместителям – курирующему городской транспорт Владимиру Куприянову и координирующему строительное направление Юрию Казакову – совместно с подрядчиком и сотрудниками ГАИ выработать дополнительные варианты решения проблемы. Он также извинился за доставленные неудобства.
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·Авто

В городской администрации решают, как справиться с пробками.
В омской мэрии началось экстренное совещание. Как сообщают «Вести», оно посвящено пробкам на мосту 60-летия ВЛКСМ.
Напомним, с 30 ноября мост у Телецентра частично перекрыли для ремонта. Из-за этого уже на выходных возникли заторы. В мэрии решили расширить проезды в особо проблемных местах, но это мало помогло.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест поручил своим заместителям – курирующему городской транспорт Владимиру Куприянову и координирующему строительное направление Юрию Казакову – совместно с подрядчиком и сотрудниками ГАИ выработать дополнительные варианты решения проблемы. Он также извинился за доставленные неудобства.
2489