Мэр Омска поручил своим заместителям разрешить проблему дорожных заторов.

Мэр Омска Сергей Шелест сделал заявление в связи с пробками у Телецентра. Отметим, что в ночь с 29 на 30 ноября на сооружении перекрыли две полосы при движении с левого берега. Уже в субботу на мосту и подходах к нему стали образовываться пробки. Ситуация усложнилась перед вчерашним хоккейным матчем на «G-Drive Арене», куда отправилось большое количество болельщиков «Авангарда». Ожидаемо заторы образовались в понедельник утром.

Глава города поручил своим заместителям: курирующему городской транспорт Владимиру Куприянову и координирующему строительное направление Юрию Казакову, совместно с подрядчиком и сотрудниками ГАИ выработать дополнительные варианты решения проблемы.

- Приношу свои извинения за доставленные неудобства и прошу всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Город не может отказаться от капитального ремонта моста,- сказал Шелест.

Глава города добавил, что если реконструкция не будет выполнена в установленные сроки, объект придется закрыть из-за невозможности безопасной эксплуатации.