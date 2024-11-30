Для сокращения заторов в проблемных местах расширят проезжую часть.
В администрации Омска прокомментировали ситуацию на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, который частично перекрыли минувшей ночью. В некоторых местах образовались пробки.
- На 18:00 на мосту наблюдается относительно свободное движение. В прямом и обратном направлении проезд занимает около 2 минут. Нет серьезных проблем и на подходе со стороны улицы Лукашевича. Сейчас заторы фиксируются при подъездах к мосту на правом берегу Иртыша со стороны проспекта Мира и улицы Заозерной, - сообщили в мэрии.
Чтобы уменьшить заторы, уже ночью ограничивающие блоки несколько раздвинут в самых проблемных местах. Одно из таких мест - слияние потоков с улицы Заозерной и проспекта Мира.
Мониторинг дорожной обстановки продолжается. Организацию дорожного движения контролируют специалисты департаментов транспорта и строительства и сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, мост имени 60-летия ВЛКСМ капитально ремонтируется в рамках нацпроекта. Без ограничения движения большую часть работ выполнить невозможно.