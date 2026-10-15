Мэрия Омска не определилась с новыми сроками сдачи моста у Телецентра

Власти не назвали дату открытия моста имени 60-летия ВЛКСМ из-за смены подрядчика.

Фото: Владимир Казионов

Власти Омска не смогли назвать точные сроки завершения капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Об этом сообщается в ответе городской администрации на вопрос омича в официальной группе мэрии во «ВКонтакте», опубликованном 15 октября.

В мэрии пояснили, что сроки напрямую зависят от процедуры расторжения муниципального контракта с прежним подрядчиком. После вступления судебного решения в законную силу городские власти определят новую подрядную организацию, которой и предстоит выполнить оставшиеся строительные работы.

Ранее мэрия заявила о готовности https://omskinform.ru/news/2283/news/228369 контракт с ООО «Стройтраст» из-за отставания от графика капитального ремонта переправы.

Сейчас администрация ведет переговоры с потенциальными подрядчиками. Цель – до наступления стабильных минусовых температур завершить ключевые работы и открыть движение по шести полосам моста.

Добавим, «Омск-информу» уже отвечали в департаменте строительства, что сроки завершения объекта не известны. Мост начали ремонтировать 30 ноября 2024 года. Стоимость работ составила 2,8 млрд рублей. Планировалось сдать переправу в конце октября нынешнего года. Сейчас она готова чуть больше чем на 50 %. Ремонт отстает от графика на 152 дня.