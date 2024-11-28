Андрей Хафизов намерен выбивать деньги из федерального бюджета.

Назначенный сегодня новый министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов сообщил «Омск-информу», что исчезнувшая буква «М» с пешеходного перехода у библиотеки Пушкина не означает окончательных похорон метро. По официальной версии, литеру забрали на реставрацию, по неофициальной – окончательно демонтировали.

Глава ведомства подтвердил, что буква больше не появится на крыше перехода. Однако деньги на метро омские власти продолжат искать.

– Букву убрали, потому что сейчас переход функционирует в рамках пешеходного перехода, объект не достроен. Однако мы все время занимаемся выбиванием средств на подземку. И продолжим это делать. Ведутся работы по привлечению федерального финансирования по достройке метрополитена, – рассказал Хафизов редакции.

Сколько омичам еще ждать метро, глава Минтранса не уточнил. Материал на тему продажи одного из объектов омской подземки можно почитать здесь.