Куратор «Проект М» заявила, что у букв на входе в станцию метро «большая усталость».

Пропавшие со входа в омское метро буквы «М» забрали на реставрацию ввиду их плохого состояния. На станции «Библиотека имени Пушкина» сейчас ведется ремонт подземного перехода, в рамках которого решили обновить и буквы.

– Недавно во входных группах прошел ремонт. В тротуарной плитке больше нет ям, потолок в переходе стал ровным и белым, а плитка на входе – без потерь. Во время ремонта сняли и буквы, у них очень большая «усталость», – цитирует портал om1.ru куратора «Проекта М» Ирину Прохорову.

В правительстве Омской области подтвердили, что буквы забрали на реставрацию.

Об исчезновении букв на входе в метро стало известно накануне. Ранее сообщалось, что в план приватизации областного имущества включили недостроенный инженерный корпус метрополитена на улице Фрунзе.

Фото: медиа «Трамплин»