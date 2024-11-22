Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Куда исчезла буква, которая значит «метро», пока неизвестно.

В соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлели вход в подземный переход на станции «Библиотека имени Пушкина». Омичи обратили внимание, что со входа в метро исчезла буква «М».

Куда пропал логотип метрополитена – неизвестно. Отметим, что несколько лет назад логотип видоизменили для выставки «Проект М», которая располагается в переходе метро.

Фото: медиа «Трамплин»

·Общество

Куда исчезла буква, которая значит «метро», пока неизвестно.

В соцсетях распространились фотографии, на которых запечатлели вход в подземный переход на станции «Библиотека имени Пушкина». Омичи обратили внимание, что со входа в метро исчезла буква «М».

Куда пропал логотип метрополитена – неизвестно. Отметим, что несколько лет назад логотип видоизменили для выставки «Проект М», которая располагается в переходе метро.

Фото: медиа «Трамплин»