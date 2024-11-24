«Омск-информ» выяснил причины продажи инженерного корпуса метрополитена в центре города и прикинул, кого он может заинтересовать.

Пропажа/продажа метро

Омское метро, давно превратившееся в мем, словно создано быть «героем» новостных сводок. На днях омичи заметили исчезновение буквы «М» со входа в подземку на станции «Библиотека имени Пушкина». А за пару недель до этого появились сообщения о готовящейся продаже части метрополитена, а именно инженерного корпуса, расположенного рядом с мостом имени 60-летия Победы (он же метромост). Естественно, после этого по городу поползли слухи, что на достройке метро поставлен жирный крест. Вскоре выяснилось, что буквы забрали на реставрацию из-за их плохого состояния в рамках ремонта подземного перехода на станции «Библиотека имени Пушкина».

Букву «М» можно повесить новую, а вот как быть со зданием площадью около 2 гектаров в самом центре города – тот еще вопрос. «Омск-информ» запросил у властей официальные данные, а также обратился за помощью к экспертам и выяснил любопытные детали об этом недострое. Спойлер: приватизацией корпуса дело не ограничится.

Меньше недостроев, больше инвестиций

Инженерный корпус омского метро располагается на улице Фрунзе буквально по соседству с новым главным корпусом ОмГУ (к этому мы еще вернемся). Балансовая стоимость объекта, имеющего площадь 17,9 тыс. кв. м, составляет 249,4 млн рублей. Его рыночная стоимость пока неизвестна, областные власти заказали оценку здания и участка земли под ним, сейчас ведется поиск исполнителя данных работ.

Зачем вообще продавать корпус? Как пояснили РИА «Омск-информ» в областном Минимущества, инженерный корпус метрополитена, строить который начали в 2006 году, закончен лишь на 12 %. Но главное не в этом – он утратил актуальность под первоначальные цели. В связи с этим межведомственная комиссия по вопросам снижения количества незавершенных объектов капитального строительства на территории Омской области приняла решение о приватизации корпуса.

– В целях благоустройства центральной части города и привлечения для этого инвестиционных средств, которые позволят изменить функциональное назначение объекта, недострой внесен в программу приватизации, – сообщили редакции в пресс-службе министерства имущественных отношений.

Приватизация планируется в форме открытого аукциона. Начальную цену объекта незавершенного строительства и занимаемого земельного участка определят по результатам независимой рыночной оценки.

– В настоящее время проводятся мероприятия, связанные с проведением оценки и подготовки технической документации для организации торгов, – пояснили в ведомстве.

В Минимущества рассчитывают привлечь частных инвесторов для завершения строительства, вовлечь недострой в экономический оборот, а также пополнить областной бюджет.

Избушка не знает, куда ей падать

Между тем предполагаемый инвестор рискует столкнуться с бюрократическими препонами. Согласно федеральному законодательству, земли метро относятся к техническим и охранным зонам. И для строительства зданий и сооружений, не связанных с подземкой, необходимо вносить изменения в городские Правила землепользования и застройки. Известный омский строитель, гендиректор ЗАО «ЗСЖБ-6» Юрий Гуринов отмечает, что сделать это будет непросто.

– Кто будет переводить землю под инженерным корпусом метро в другой вид разрешенного использования? У города денег нет, – отметил строитель. – Соответственно, у покупателя дилемма, что и в какой последовательности делать: купить участок и пробовать его перевести в другой вид. Или наоборот – сначала изменить вид разрешенного использования, а потом пробовать купить эту землю. Ситуация напоминает неустойчивую избушку, не знающую, на какую сторону упасть. У властей нет денег, а у бизнесменов – гарантий.

Эксперт не уверен, что объект в итоге удастся продать.

– Не факт, что недострой продадут. Но стараться надо. И оптимизм тоже нужен: с плохим настроением корову не продают, – заключил Гуринов.

Все устарело

Основатель НПО «Мостовик» Олег Шишов, компания которого занималась строительством омской подземки, хорошо знает всю инфраструктуру. По его словам, инженерный корпус для метро уже не нужен.

– Советскими и российскими нормами проектирования были предусмотрены аналоговые системы управления метрополитеном, требовавшие строительства в том числе инженерного корпуса. Из этого здания должна была происходить координация движения подземки. Кроме того, в этой локации предполагался застанционный комплекс: тяговые подстанции, блоки управления. В этих системах есть и закрытая, секретная часть, о которой не стану распространяться. Данные схемы управления затратные и объемные, они уже устарели, – пояснил Шишов.

В 2014 году «Мостовик» усовершенствовал проект и собирался строить метро без инженерного корпуса.

– Мы поняли, что инженерный комплекс не нужен, вывели его из числа объектов метрополитена, – говорит Шишов. – Наше инновационное решение заключалось в использовании передовых технологий для строительства легкорельсового транспорта (ЛРТ), и там управление строилось на современных компьютерах, не предполагающих огромных помещений. Вместо застанционного комплекса планировалось минимизировать процессы управления до размера микрочипов.

На месте корпуса можно было бы построить дополнительные помещения для ОмГУ, считает Олег Шишов. Он лично предлагал это первому губернатору Омской области Леониду Полежаеву и нынешнему главе Сбербанка Герману Грефу, когда тот был министром экономического развития РФ и участвовал в строительстве главного корпуса университета.

– На месте инженерного корпуса метро можно построить дополнительные помещения. Это было бы логичным развитием вузовской территории, – подчеркнул Шишов. – Но те, кто принимает решения, рассудили как-то по-другому

Граффити, забор, вандалы

Четыре года назад недострою у метромоста пытались дать вторую жизнь, превратив его в креативное пространство. Группа омских и московских художников под творческими псевдонимами Вита, Сомец, 19135, Асим Залесов и команда «Крепкий палец» открыли в этой локации выставку уличного искусства под открытым небом «Дерзкое граффити поверх руин».

– Просмотр рисунков, прикосновения к бетону, общение со стенами, мхом и друг с другом. Под звуки ветра и проезжающих мимо машин, – анонсировали экспозицию авторы.

В течение полугода после открытия выставки там можно было встретить любителей современного искусства. Выставка пользовалась популярностью у молодежи, которая так же, как и авторы граффити, жаждала самовыражения.

На сегодняшний день инженерный корпус не пользуется таким вниманием у любителей стрит-арта и случайных посетителей. Многие работы, сделанные к выставке, утратили первоначальный вид и пострадали от рук вандалов.

Сама заброшка огорожена неглухим забором, имеется даже пункт охраны, однако попасть на территорию не составляет особого труда. При ближайшем рассмотрении объект представляет собой унылое зрелище в самом центре Омска: полуразрушенный лабиринт с рядами обветшавших граффити.

Кто возьмется за недострой?

Предстоящая продажа инженерного корпуса метрополитена вполне логична. Объект, не доведенный даже до четверти, морально и технически устарел. Требуется архитектурное переосмысление этой локации. Хорошо, если найдется инвестор, готовый построить здесь что-то действительно нужное городу, а власти помогут изменить вид разрешенного использования земли.

Но самое очевидное решение – передать участок под нужды ОмГУ. Герман Греф, выпускник этого вуза, недавно приезжал в Омск и обсуждал с губернатором Виталием Хоценко целый ряд совместных проектов. Ресурсы, чтобы грамотно распорядиться землей с находящейся на ней заброшкой, у главы Сбербанка есть. Как и желание помочь альма-матер. Так что интересы властей и потенциального застройщика этой территории могут совпасть.