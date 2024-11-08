Омск-Информ
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·Общество

Недостроенный инженерный корпус метрополитена включили в областную программу приватизации.

В прогнозный план приватизации собственности Омской области на 2024–2026 годы включили недостроенный инженерный корпус метрополитена, расположенный на улице Фрунзе рядом с метромостом. Приватизировать его намерены в текущем году.

Объект незавершенного строительства имеет площадь около 1,8 гектара, его балансовая стоимость составляет 249 млн 360 тыс. рублей. Ранее власти искали подрядчика, который должен был в течение месяца убрать строительный мусор и кустарники на территории инженерного корпуса, а также установить забор по всему периметру недостроя. За 670 тыс. рублей эти работы достались победившему на торгах ИП Лехто И. А.

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·Общество

Недостроенный инженерный корпус метрополитена включили в областную программу приватизации.

В прогнозный план приватизации собственности Омской области на 2024–2026 годы включили недостроенный инженерный корпус метрополитена, расположенный на улице Фрунзе рядом с метромостом. Приватизировать его намерены в текущем году.

Объект незавершенного строительства имеет площадь около 1,8 гектара, его балансовая стоимость составляет 249 млн 360 тыс. рублей. Ранее власти искали подрядчика, который должен был в течение месяца убрать строительный мусор и кустарники на территории инженерного корпуса, а также установить забор по всему периметру недостроя. За 670 тыс. рублей эти работы достались победившему на торгах ИП Лехто И. А.

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