Сейчас на его территорию может проникнуть любой желающий, что весьма небезопасно.

Территорию недостроенного инженерного корпуса Омского метрополитена, который расположен у метромоста в центре города, приведут в порядок за 670 тыс. рублей. Победивший на торгах ИП Лехто И. А. должен в течение месяца убрать строительный мусор и кустарники, а также установить забор по всему периметру недостроя.

Ограждение необходимо выполнить из профнастила и установить на бетонное основание. Собственно, на забор и уйдет большая часть выделенных из бюджета денег.

Необходимость в приведении в порядок территории недостроя вызвана состоянием объекта и тем, что туда может проникнуть любой желающий. Инженерный корпус для управления метрополитеном строили еще в начале XXI века, объект забросили ввиду неясных перспектив достройки самой подземки. Есть вероятность, что недострой в итоге придется сносить.