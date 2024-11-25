С шестью представителями регионального кабмина перезаключили договоры. А четверым еще предстоит этот волнующий процесс.

На минувшей неделе в облправительстве продлили годовые контракты сразу с шестью омскими министрами. Ранее сообщалось, что сохранили должности: министр строительства Александр Рашко; министр региональной безопасности Алексей Кубиц; министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников; министр природных ресурсов и экологии Татьяна Хавронина; министр имущественных отношений Евгений Козлов и министр культуры Юрий Трофимов.

Как выяснил «Омск-информ», в региональном кабмине остались еще не переназначенные представители. В частности, ожидают продления годовых контрактов министр экономического развития Анна Негодуйко, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа, министр внутренней политики Анастасия Терпугова.

Вне зоны ожидания два министра, назначенных в текущем календарном году. Это руководитель министерства труда и социального развития Ирина Варнавская (заняла пост 4 июня) и глава Минздрава Дмитрий Маркелов, получивший эту должность 6 июля. Еще двумя министерствами руководят первые заместители, в настоящий момент исполняющие обязанности министров. С 19 октября пост главы областного Минспорта занимает Ольга Степанова, принявшая бразды правления от ставшего зампредом регионального правительства Ивана Колесника.И Анатолий Полынский, который с 31 октября руководит министерством образования. Его предшественник Иван Кротт покинул ведомство.

Напомним, что с прошлого года в Омской области реализуется управленческая модель, в которой министры и их заместители работают на годовых контрактах и не являются членами правительства. При этом зампреды назначаются на срок полномочий губернатора и входят в региональный кабмин.