Омск-Информ
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·Политика

С чиновником перезаключили контракт на год.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении министра культуры Юрия Трофимова. С чиновником заключили новый контакт на год, до ноября 2025 года.

46-летний политик возглавляет ведомство с 2017 года. До прихода в правительство Юрий Трофимов возглавлял Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Ранее муссировались слухи об отставке чиновника, но, судя по всему, они так и не обрели реального подтверждения. 

·Политика

С чиновником перезаключили контракт на год.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении министра культуры Юрия Трофимова. С чиновником заключили новый контакт на год, до ноября 2025 года.

46-летний политик возглавляет ведомство с 2017 года. До прихода в правительство Юрий Трофимов возглавлял Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Ранее муссировались слухи об отставке чиновника, но, судя по всему, они так и не обрели реального подтверждения. 