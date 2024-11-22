Омск-Информ
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·Политика

Свои посты сохранили Александр Рашко, Алексей Кубиц, Андрей Посаженников, Татьяна Хавронина и Евгений Козлов.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал пять указов о назначении министров. Свои посты еще на год сохранили действующие чиновники:
  • министром строительства вновь стал Александр Рашко;
  • министром региональной безопасности – Алексей Кубиц;
  • министром промышленности и научно-технического развития – Андрей Посаженников;
  • министром природных ресурсов и экологии – Татьяна Хавронина;
  • министром имущественных отношений – Евгений Козлов.
Ранее в Омской области переназначили министра культуры Юрия Трофимова.
·Политика

Свои посты сохранили Александр Рашко, Алексей Кубиц, Андрей Посаженников, Татьяна Хавронина и Евгений Козлов.
Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал пять указов о назначении министров. Свои посты еще на год сохранили действующие чиновники:
  • министром строительства вновь стал Александр Рашко;
  • министром региональной безопасности – Алексей Кубиц;
  • министром промышленности и научно-технического развития – Андрей Посаженников;
  • министром природных ресурсов и экологии – Татьяна Хавронина;
  • министром имущественных отношений – Евгений Козлов.
Ранее в Омской области переназначили министра культуры Юрия Трофимова.