За Никиту Серебрякова «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

Омский «Авангард» официально подтвердил появившуюся накануне информацию о переходе в команду голкипера СКА Никиты Серебрякова. С питерским клубом был произведен обмен: за одного из лучших вратарей страны «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

– Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач, – прокомментировал сделку гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. – Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков – один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в «Адмирале», по ходу которого он привлекался в сборную России, и после которого был признан лучшим вратарем. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке.

Как сообщает пресс-служба «Авангарда», контракт омского клуба с Никитой Серебряковым рассчитан до конца сезона 2026/27. В КХЛ он выступал за московское «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Провел 251 матч, в которых одержал 95 побед, процент отбитых бросков – а 92,6, пропускал в среднем 2,38 шайбы за матч. Был признан лучшим вратарем сезона КХЛ 2022/23. В «Авангарде» Серебряков будет играть под номером 54.

Ранее омский клуб подтвердил переход бывшего игрока СКА Эмиля Галимова. За него будет выплачена денежная компенсация.