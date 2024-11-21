Омск-Информ
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·Спорт

За Никиту Серебрякова «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

Омский «Авангард» официально подтвердил появившуюся накануне информацию о переходе в команду голкипера СКА Никиты Серебрякова. С питерским клубом был произведен обмен: за одного из лучших вратарей страны «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

– Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач, – прокомментировал сделку гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. – Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков – один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в «Адмирале», по ходу которого он привлекался в сборную России, и после которого был признан лучшим вратарем. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке.

Как сообщает пресс-служба «Авангарда», контракт омского клуба с Никитой Серебряковым рассчитан до конца сезона 2026/27. В КХЛ он выступал за московское «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Провел 251 матч, в которых одержал 95 побед, процент отбитых бросков – а 92,6, пропускал в среднем 2,38 шайбы за матч. Был признан лучшим вратарем сезона КХЛ 2022/23. В «Авангарде» Серебряков будет играть под номером 54.

Ранее омский клуб подтвердил переход бывшего игрока СКА Эмиля Галимова. За него будет выплачена денежная компенсация.

·Спорт

За Никиту Серебрякова «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

Омский «Авангард» официально подтвердил появившуюся накануне информацию о переходе в команду голкипера СКА Никиты Серебрякова. С питерским клубом был произведен обмен: за одного из лучших вратарей страны «ястребы» отдали своего воспитанника, перспективного голкипера Станислава Бережного.

– Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач, – прокомментировал сделку гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков. – Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем, очки необходимо набирать в каждой встрече. Никита Серебряков – один из лучших голкиперов КХЛ, все помнят его феноменальный сезон в «Адмирале», по ходу которого он привлекался в сборную России, и после которого был признан лучшим вратарем. Он способен давать партнерам чувство уверенности на льду, благодаря чему команда раскованнее играет в атаке.

Как сообщает пресс-служба «Авангарда», контракт омского клуба с Никитой Серебряковым рассчитан до конца сезона 2026/27. В КХЛ он выступал за московское «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Провел 251 матч, в которых одержал 95 побед, процент отбитых бросков – а 92,6, пропускал в среднем 2,38 шайбы за матч. Был признан лучшим вратарем сезона КХЛ 2022/23. В «Авангарде» Серебряков будет играть под номером 54.

Ранее омский клуб подтвердил переход бывшего игрока СКА Эмиля Галимова. За него будет выплачена денежная компенсация.