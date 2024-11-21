СКА получили денежную компенсацию за игрока.

Сегодня, 21 ноября, пресс-служба омского «Авангарда» сообщила, что клуб провел обмен со СКА. В результате команду «ястребов» пополнил нападающий Эмиль Галимов. Питерский клуб получил денежную компенсацию.

– Эмиль Галимов – техничный нападающий, способный одинаково полезно сыграть как в защите, так и в нападении, – сказал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – Для него интересы команды всегда превыше всего, о чем говорит его показатель полезности почти за 600 матчей в КХЛ.

Глава клуба уверен, что хоккеист хочет вернуться на прежний уровень, и ему есть что доказывать. Поэтому Галимов будет максимально отдаваться во время игры.

Контракт нового игрока рассчитан до конца сезона 2024/25. В КХЛ Галимов играл за «Нефтехимик», «Локомотив», «Ак Барс» и СКА. Он сыграл в 594 матчах и набрал 228 очков при показателе полезности «+74». В «Авангарде» он будет играть под номером 72.

Фото: ХК «Авангард»