Армейский клуб пристроил «ястребам» голкипера, который в этом сезоне провел всего 5 матчей, проиграв четыре из них.

Хоккейные клубы «Авангард» и СКА проведут обмен игроками. В Омск поедут голкипер Никита Серебряков и нападающий фарм-клуба питерцев «СКА‑Нева» Эмиль Галимов, который в сентябре расторг контракт с основной командой. «Авангард» отдаст за них молодого вратаря Станислава Бережного, сообщает «Матч ТВ».

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы Серебрякова, подтвердил информацию об обмене вратаря в «Авангард».

– В ближайшее время переход состоится. Договоренность между клубами имеется, – цитирует Исакова портал «Чемпионат».

Спортивное агентство Winners Hockey Agency, клиентом которого является Бережной, также подтверждает сделку.

– Подтверждаем появившуюся в СМИ информацию об обмене вратаря Станислава Бережного из «Авангарда» в СКА. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально, – говорится в заявлении организации.

Никита Серебряков в нынешнем сезоне КХЛ провел за питерский клуб всего 5 матчей, причем выиграл только один из них. Его зарплата составляет 50 млн рублей. Контракт нападающего Галимова – 40 миллионов.