Омск-Информ
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·Общество

Председатель комитета по вопросам ЖКХ горсовета Омска Сергей Фролов считает, что для подготовки города к зиме сделано недостаточно.

На сегодняшнем комитете горсовета Омска по вопросам ЖКХ председатель Сергей Фролов упомянул материал «Омск-информа» о 75 % готовности к отопительному сезону ТЭЦ-5. Другие подразделения ТГК-11 признаны федеральным министерством энергетики готовыми.

Депутат, работавший первым вице-мэром Омска, напрямую заявил, что опасается повторения прошлогодней ситуации на ТЭЦ-5, когда без отопления остались жители сразу трех округов.

– С ТЭЦ-5 ситуация уже была в прошлом году. Сейчас признают на уровне Минэнерго, что не все хорошо, 75-процентная готовность. При этом мы знали, что там выделялись какие-то финансовые средства, – отметил Фролов. – И все как-то замялось. Что сделали на эти деньги, мы не знаем. А потом признает само Минэнерго, что ТЭЦ не готова. И мы спокойно сидим, ждем, пока сосульки появятся на батареях.

Депутаты договорились вернуться к этому вопросу на декабрьском заседании комитета по вопросам ЖКХ, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП.

Алексей Новиков
·Общество

Председатель комитета по вопросам ЖКХ горсовета Омска Сергей Фролов считает, что для подготовки города к зиме сделано недостаточно.

На сегодняшнем комитете горсовета Омска по вопросам ЖКХ председатель Сергей Фролов упомянул материал «Омск-информа» о 75 % готовности к отопительному сезону ТЭЦ-5. Другие подразделения ТГК-11 признаны федеральным министерством энергетики готовыми.

Депутат, работавший первым вице-мэром Омска, напрямую заявил, что опасается повторения прошлогодней ситуации на ТЭЦ-5, когда без отопления остались жители сразу трех округов.

– С ТЭЦ-5 ситуация уже была в прошлом году. Сейчас признают на уровне Минэнерго, что не все хорошо, 75-процентная готовность. При этом мы знали, что там выделялись какие-то финансовые средства, – отметил Фролов. – И все как-то замялось. Что сделали на эти деньги, мы не знаем. А потом признает само Минэнерго, что ТЭЦ не готова. И мы спокойно сидим, ждем, пока сосульки появятся на батареях.

Депутаты договорились вернуться к этому вопросу на декабрьском заседании комитета по вопросам ЖКХ, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП.

Алексей Новиков