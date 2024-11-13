Председатель комитета по вопросам ЖКХ горсовета Омска Сергей Фролов считает, что для подготовки города к зиме сделано недостаточно.
На сегодняшнем комитете горсовета Омска по вопросам ЖКХ председатель Сергей Фролов упомянул материал «Омск-информа» о 75 % готовности к отопительному сезону ТЭЦ-5. Другие подразделения ТГК-11 признаны федеральным министерством энергетики готовыми.
Депутат, работавший первым вице-мэром Омска, напрямую заявил, что опасается повторения прошлогодней ситуации на ТЭЦ-5, когда без отопления остались жители сразу трех округов.
– С ТЭЦ-5 ситуация уже была в прошлом году. Сейчас признают на уровне Минэнерго, что не все хорошо, 75-процентная готовность. При этом мы знали, что там выделялись какие-то финансовые средства, – отметил Фролов. – И все как-то замялось. Что сделали на эти деньги, мы не знаем. А потом признает само Минэнерго, что ТЭЦ не готова. И мы спокойно сидим, ждем, пока сосульки появятся на батареях.
Депутаты договорились вернуться к этому вопросу на декабрьском заседании комитета по вопросам ЖКХ, чтобы избежать повторения прошлогоднего ЧП.