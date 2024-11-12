Показатель ее готовности составил 75 %.

Врио министра энергетики России Павел Сорокин 5 ноября подписал приказ о результатах готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2024–2025 годов. Поставщиков тепла разделили на три категории: «готов», «готов с условиями» и «не готов».

В Омской области готовыми на 100 % признали АО «Омскэлектро» и АО «ОНИИП». Неготовой к отопительному сезону также признали «Омскую энергосетевую компанию» Александра Антропенко и Николая Лясковца. Она готова только на 79 %.

АО «ТГК-11» попало в группу «готовых с условиями» – на 86 %. Готовыми к отопительному сезону признали все подразделения компании, кроме ТЭЦ-5 (75 %).

Напомним, прошлой зимой из-за аварий на ТЭЦ-5 без отопления остались жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска. Кроме того, летом в районе золоотвала ТЭЦ-5 затопило дачи и два села.