Компания полностью устранила нарушения на ТЭЦ-5.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Минэнерго РФ выдало АО «ТГК-11» паспорт готовности к отопительному сезону 2024/2025 года. Ранее организация получила критические замечания из-за работы ТЭЦ-5, сейчас их устранили.

ТГК-11 сообщила о масштабном ремонте оборудования. Отчет о проделанной работе передали в Минэнерго РФ для принятия к учету.

После рассмотрения документов со стороны Минэнерго РФ эту информацию отразят в актуальном индексе готовности при следующем подведении итогов. Индекс готовности объектов электроэнергетики корректируется ежемесячно.