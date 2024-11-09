На главную городскую горку потратят больше 2 млн рублей.

Автономное учреждение «Музей-исторический парк «Омская крепость» заказало работы по оформлению локации рядом с главной городской елкой.

К Новому году планируется две горки и ледяную крепость на территории Омской крепости. Ледяная горка обойдется в 1,6 млн рублей, плюс 780 тыс. рублей израсходуют на ее оформление. Одну горку сделают для малышей, другую для детей постарше и взрослых.

Изготовление ледяных фигур обойдется дешевле, порядка 1 млн рублей вместе с оформлением. Светодиодное оформление оборудуют примерно за 832 тыс. рублей.

Еще одна праздничная локация появится у цирка. За ледяные фигуры власти заплатят 843,5 тыс. рублей, а за художественное оформление - 630 тыс. рублей.

Напомним, что в нынешнем году главная городская елка в Омской крепости откроется 27 декабря в 18 часов. Брендом новогоднего праздника станется фраза «Верь! Мечтай! Всё сбудется!», оформленная в розово-фиолетовых тонах.