Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Они будут рассчитаны как для маленьких детей, так и для ребят постарше.
В этот Новый год на площадке главной городской елки в Омске появятся ледяная крепость и две горки. Одну сделают для малышей, другую для детей постарше и взрослых. Длина последней составит 25 м.
– Также планируем установить ледяные фигуры у здания цирка, здесь же появится иллюминированная фотозона в виде воздушного шара. Надеюсь, погода и природа позволят заготовить необходимое количество льда, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Как сообщалось ранее, главная городская елка откроется 27 декабря в 16:00. Это будет искусственное дерево стоимостью больше миллиона.
·Общество

Они будут рассчитаны как для маленьких детей, так и для ребят постарше.
В этот Новый год на площадке главной городской елки в Омске появятся ледяная крепость и две горки. Одну сделают для малышей, другую для детей постарше и взрослых. Длина последней составит 25 м.
– Также планируем установить ледяные фигуры у здания цирка, здесь же появится иллюминированная фотозона в виде воздушного шара. Надеюсь, погода и природа позволят заготовить необходимое количество льда, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
Как сообщалось ранее, главная городская елка откроется 27 декабря в 16:00. Это будет искусственное дерево стоимостью больше миллиона.