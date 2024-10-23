Вместо двух каркасных елок, использовавшихся ранее, установят одну – пятнадцатиметровую.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о замене елки, которая размещается в «Омской крепости» в новогодние праздники. Ранее там устанавливались две каркасные елки, теперь вместо них будет искусственная сборная ель.
– Высота конструкции составит 15 метров. Монтаж ели будет включать в себя в том числе крепление декоративных элементов: 60 световых кристаллов, нитяной гирлянды длиной 1100 метров, 500 шаров и полутораметровой светодиодной макушки «Роза ветров». Каркасные елки, использовавшиеся ранее, установим на других локациях праздника, – написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что музей-парк «Омская крепость» разместил заявку по поиску подрядчика для установки и украшения главной городской елки. Начальная стоимость составит 3,115 млн рублей. Непосредственно искусственная ель будет стоит 1,07 млн рублей, игрушки и украшения – еще 2,045 млн рублей. Все работы необходимо выполнить до 4 декабря.
Главная городская елка откроется в «Омской крепости» 27 декабря.