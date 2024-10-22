Омск-Информ
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·Общество

Новогоднее дерево обойдется в 3 млн рублей.

Музей-парк «Омская крепость» разместил заявку на аукцион по поиску подрядчика для установки и украшения главной городской елки. Начальная стоимость составит 3,115 млн рублей.

Искусственную ель указано приобрести за 1,07 млн рублей, а игрушки и украшения – за 2,045 млн рублей. Все работы необходимо выполнить до 4 декабря. Главная городская елка в этом году откроется 27 декабря в «Омской крепости».

·Общество

Новогоднее дерево обойдется в 3 млн рублей.

Музей-парк «Омская крепость» разместил заявку на аукцион по поиску подрядчика для установки и украшения главной городской елки. Начальная стоимость составит 3,115 млн рублей.

Искусственную ель указано приобрести за 1,07 млн рублей, а игрушки и украшения – за 2,045 млн рублей. Все работы необходимо выполнить до 4 декабря. Главная городская елка в этом году откроется 27 декабря в «Омской крепости».