Праздник планируется на день раньше, чем в прошлом году.

В этом году главная городская елка в Омске откроется в пятницу, 27 декабря, в 16:00. Праздник пройдет на территории музея-исторического парка «Омская крепость».

– Как всегда локация будет наполнена различными активностями от муниципальных учреждений культуры. Ну а девизом открытия и всех новогодних каникул станет слоган «Верь! Мечтай! Всё сбудется!» – рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Отметим, что в прошлом году елка открылась 28 декабря.