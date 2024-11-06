Концепцию увязали с брендом региона и Чемпионатом мира по фигурному катанию.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об утверждении концепции оформления города к Новому году. По его словам, символ увязали с территориальным брендом Омской области и оформлением Чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Омске с 19 по 22 декабря. Основными цветами оформления станут фиолетовый и розовый. Известен и праздничный слоган, подразумевающий «победную» концепцию.

– Дизайнеры упаковали цвета, шрифты и элементы в единую визуальную историю, а слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!» объединит все праздничные события: от мероприятий в микрорайонах до главной городской елки, – уточнил Шелест.

Он также добавил, что элементы оформления с использованием разработанной концепции займут свои места на основных улицах города.

Так, баннерные панно с символикой праздника появятся на улицах Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирской, Иртышской набережной и на Комсомольском мосту. Флаговые конструкции и флагштоки будут размещены на Соборной площади, улицах Ленина, Конева Масленникова, Заозерной, 70 лет Октября и пересечении улиц Березовой и Красный Путь. В сквере имени Дзержинского, Выставочном сквере, на улице Партизанской и на площади у Омского государственного цирка установят стелы и малые архитектурные формы.

Предприятия и организации города могут воспользоваться элементами концепции для украшения своих зданий и прилегающих к ним территорий к новогодним праздникам.