Омск-Информ
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·Происшествия

Обстоятельства и причины нападения выясняют полицейские.
Сегодня днем в Омске в одном из корпусов высшего учебного заведения на проспекте Мира студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Парень убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи.
О происшествии в полицию сообщил работник службы охраны вуза. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
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·Происшествия

Обстоятельства и причины нападения выясняют полицейские.
Сегодня днем в Омске в одном из корпусов высшего учебного заведения на проспекте Мира студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Парень убежал, а педагога забрала бригада скорой медицинской помощи.
О происшествии в полицию сообщил работник службы охраны вуза. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.
Материалы по теме: