Омск-Информ
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·Происшествия

В вузе заметили, что со студентом он не конфликтовал.
В Омском государственном университете прокомментировали нападения на преподавателя. Напомним, сегодня один из студентов факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик.
- Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте, - отметили в вузе.
Руководство вуза разбирается в обстоятельствах произошедшего. В вузе отметили, что конфликтов между преподавателем и студентом не наблюдалось. Учащийся раньше вел себя без нареканий.
·Происшествия

В вузе заметили, что со студентом он не конфликтовал.
В Омском государственном университете прокомментировали нападения на преподавателя. Напомним, сегодня один из студентов факультета истории, теологии и международных отношений во время пересдачи экзамена распылил в лицо преподавателя перцовый баллончик.
- Преподавателю оказана медицинская помощь, и сейчас он находится на рабочем месте, - отметили в вузе.
Руководство вуза разбирается в обстоятельствах произошедшего. В вузе отметили, что конфликтов между преподавателем и студентом не наблюдалось. Учащийся раньше вел себя без нареканий.