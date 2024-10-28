Парень в очередной раз не смог сдать экзамен.
Не только полиция, но и прокуратура заявила, что проведет проверку в связи с сегодняшним инцидентом в омском вузе, где студент распылил перцовый баллончик в лицо преподавателю. Сотрудники проверят и информацию о том, что причиной такого поведения стал несданный экзамен.
– Прокуратура держит на контроле ход доследственной проверки, проводимой сотрудниками полиции по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка действиям студента. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение порядка проведения итоговой и промежуточной аттестации в университете, правомерность действий преподавателя, – сообщили в ведомстве.
Как сообщает «Город55», студент второго курса исторического факультета пытался сдать экзамен уже в четвертый раз, на этот раз его подвели знания о Средневековье. Из-за несдачи этого экзамена парень уже три года не может перейти на следующий курс.