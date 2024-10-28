В социальных учреждениях Знаменского сельского поселения до сих пор холодные батареи. У местной ресурсоснабжающей организации нет угля.

На муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ», занимающемся подачей тепла и горячей воды жителям села Знаменского на севере Омской области, возникли серьезные проблемы с отоплением социальных учреждений.

Как стало известно «Омск-информу», из-за отсутствия у ресурсоснабжающей организации угля для отопления замерзают детсад, школа, центральная районная больница и частный дом престарелых.

– МУП «Знаменское ЖКХ» пыталось найти поставщика топлива через торги, но никто не заявился. Сейчас в лучшем случае завозится полугнилая осина, ненужная местным предпринимателям. Средств у предприятия нет. Топить нечем. Там целый клубок проблем, – сообщил источник редакции.

Глава Знаменского сельского поселения Геннадий Андреев пояснил, что дом престарелых приходится отапливать обогревателями, по очереди в каждой комнате, чтобы не случилось короткого замыкания из-за перенапряжения сети.

– Больше всего беспокоюсь за стариков, которые живут в специализированном учреждении по договорам социального найма. У них у всех хронические заболевания. Сейчас еще относительно тепло. Что будет, когда на улице будут минусовые температуры? – задает резонный вопрос Андреев.

МУП «Знаменское ЖКХ» далеко не первый раз становится источником новостей со знаком минус. На прежнего директора предприятия Владимира Канайкина было заведено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах он заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах, и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, тогда как у МУП накопились долги.

На данный момент по уголовному делу активно работает Следком, счета предприятия арестованы. После этого сообщалось о трехмесячных задержках зарплаты в организации. Нынешний директор МУП Владимир Гоков не решал проблему, что привело к забастовке сотрудников. Долги «выбили» уже после вмешательства Следкома и прокуратуры.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.