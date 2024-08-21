Омск-Информ
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·Общество

Сотрудникам муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ» три месяца не платили зарплаты.

Патовая ситуация сложилась на муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ». Эта ресурсоснабжающая организация занимается подачей горячей воды и отопления жителям села Знаменское.

Как стало известно «Омск-информу», из-за накопившихся за три месяца долгов по зарплатам рабочие этой организации вчера, 20 августа, пошли на крайние меры – устроили забастовку.

– Счета компании арестованы, и любые перечисления уходят на оплату долгов. Закончились запасы угля и дров. Впереди зима и полная неопределенность с работой, обрисовал ситуацию источник редакции, знакомый с ситуацией.

Дело в том, что на прежнего директора МУП Владимира Канайкина заведено уголовное дело по части 4 статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах глава предприятия заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, а у МУП накопились огромные долги.

Именно поэтому сейчас у предприятия арестованы счета и нет средств на приобретение самого необходимого и тем более – на зарплаты рабочим.

– В прошлом году губернатор давал средства, чтобы погасить долги компании. Но они каким-то образом накопились вновь, – сказал инсайдер «Омск-информа».

  Нынешний директор Владимир Гоков не слишком активен в решении проблемы. И вчерашняя забастовка это наглядно продемонстрировала.

Как пояснил сотрудник водокачки Геннадий Клюев, ему задолжали почти за 4 месяца в общей сложности 74 тыс. рублей. Выживать помогают пенсия и нехитрое хозяйство. Он раскрыл подробности вчерашней забастовки. Какое-то время односельчане остались без воды.

– До обеда мы вчера не работали. Но вода в башне еще была. Когда после обеда запасы воды иссякли, ресурс перестал поступать в дома сельчан. Но люди не роптали, они поддержали нас. Правда, через час позвонили откуда-то из вышестоящей администрации и попросили возобновить подачу воды. За это время приехали полиция, районная прокуратура, представители администрации района, другие контролирующие и силовые ведомства. В общем, переполошились все, – отметил он.

После этого для рабочих провели собрание, на котором пообещали ликвидировать задолженность. Средняя зарплата на предприятии порядка 20 тыс. рублей. Однако и этих денег не платили.

– Почему только после забастовки все зашевелились и не решили раньше? – недоумевает Геннадий Клюев.

По срокам выплат пока не очень понятно. Как уточнил «Омск-информу» министр энергетики в ЖКК Омской области Владимир Шнипко, контроль работы МУП – зона ответственности главы района Сергея Максимова.

 – Не могу прокомментировать ситуацию, это полномочия главы района, лучше у него уточнить. А мы со своей стороны подключимся. Спасибо за сигнал, – заявил Владимир Шнипко.

Но глава района Сергей Максимов на момент развития этих событий находился в отпуске. Он уехал в Омск на торжество и недоступен для комментариев.

Согласно данным ресурса Rusprofile, по итогам 2023 года МУП «Знаменское ЖКХ» продемонстрировало выручку в 73 млн рублей. В арбитраже находятся 19 дел на сумму 34 млн рублей.

1027Елена Яровая
·Общество

Сотрудникам муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ» три месяца не платили зарплаты.

Патовая ситуация сложилась на муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ». Эта ресурсоснабжающая организация занимается подачей горячей воды и отопления жителям села Знаменское.

Как стало известно «Омск-информу», из-за накопившихся за три месяца долгов по зарплатам рабочие этой организации вчера, 20 августа, пошли на крайние меры – устроили забастовку.

– Счета компании арестованы, и любые перечисления уходят на оплату долгов. Закончились запасы угля и дров. Впереди зима и полная неопределенность с работой, обрисовал ситуацию источник редакции, знакомый с ситуацией.

Дело в том, что на прежнего директора МУП Владимира Канайкина заведено уголовное дело по части 4 статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах глава предприятия заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, а у МУП накопились огромные долги.

Именно поэтому сейчас у предприятия арестованы счета и нет средств на приобретение самого необходимого и тем более – на зарплаты рабочим.

– В прошлом году губернатор давал средства, чтобы погасить долги компании. Но они каким-то образом накопились вновь, – сказал инсайдер «Омск-информа».

  Нынешний директор Владимир Гоков не слишком активен в решении проблемы. И вчерашняя забастовка это наглядно продемонстрировала.

Как пояснил сотрудник водокачки Геннадий Клюев, ему задолжали почти за 4 месяца в общей сложности 74 тыс. рублей. Выживать помогают пенсия и нехитрое хозяйство. Он раскрыл подробности вчерашней забастовки. Какое-то время односельчане остались без воды.

– До обеда мы вчера не работали. Но вода в башне еще была. Когда после обеда запасы воды иссякли, ресурс перестал поступать в дома сельчан. Но люди не роптали, они поддержали нас. Правда, через час позвонили откуда-то из вышестоящей администрации и попросили возобновить подачу воды. За это время приехали полиция, районная прокуратура, представители администрации района, другие контролирующие и силовые ведомства. В общем, переполошились все, – отметил он.

После этого для рабочих провели собрание, на котором пообещали ликвидировать задолженность. Средняя зарплата на предприятии порядка 20 тыс. рублей. Однако и этих денег не платили.

– Почему только после забастовки все зашевелились и не решили раньше? – недоумевает Геннадий Клюев.

По срокам выплат пока не очень понятно. Как уточнил «Омск-информу» министр энергетики в ЖКК Омской области Владимир Шнипко, контроль работы МУП – зона ответственности главы района Сергея Максимова.

 – Не могу прокомментировать ситуацию, это полномочия главы района, лучше у него уточнить. А мы со своей стороны подключимся. Спасибо за сигнал, – заявил Владимир Шнипко.

Но глава района Сергей Максимов на момент развития этих событий находился в отпуске. Он уехал в Омск на торжество и недоступен для комментариев.

Согласно данным ресурса Rusprofile, по итогам 2023 года МУП «Знаменское ЖКХ» продемонстрировало выручку в 73 млн рублей. В арбитраже находятся 19 дел на сумму 34 млн рублей.

1027Елена Яровая