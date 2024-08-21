Сотрудникам муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ» три месяца не платили зарплаты.

Патовая ситуация сложилась на муниципальном предприятии «Знаменское ЖКХ». Эта ресурсоснабжающая организация занимается подачей горячей воды и отопления жителям села Знаменское.

Как стало известно «Омск-информу», из-за накопившихся за три месяца долгов по зарплатам рабочие этой организации вчера, 20 августа, пошли на крайние меры – устроили забастовку.

– Счета компании арестованы, и любые перечисления уходят на оплату долгов. Закончились запасы угля и дров. Впереди зима и полная неопределенность с работой, обрисовал ситуацию источник редакции, знакомый с ситуацией.

Дело в том, что на прежнего директора МУП Владимира Канайкина заведено уголовное дело по части 4 статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии силовиков, в 2021–2022 годах глава предприятия заключал с гражданами договоры на приобретение дров для нужд котельных района, но при оплате полученного топлива бюджетными деньгами проворачивал нехитрую схему.

Продавцам с расчетного счета ЖКХ перечислялись деньги в значительно большем размере, чем были поставлены дрова. Канайкин приходил к поставщикам, объявлял, что произошла ошибка в расчетах и просил вернуть «лишние» средства наличными. Так руководитель «наварился» на 1,781 млн рублей. Средства он потратил на личные нужды, а у МУП накопились огромные долги.

Именно поэтому сейчас у предприятия арестованы счета и нет средств на приобретение самого необходимого и тем более – на зарплаты рабочим.

– В прошлом году губернатор давал средства, чтобы погасить долги компании. Но они каким-то образом накопились вновь, – сказал инсайдер «Омск-информа».

Нынешний директор Владимир Гоков не слишком активен в решении проблемы. И вчерашняя забастовка это наглядно продемонстрировала.

Как пояснил сотрудник водокачки Геннадий Клюев, ему задолжали почти за 4 месяца в общей сложности 74 тыс. рублей. Выживать помогают пенсия и нехитрое хозяйство. Он раскрыл подробности вчерашней забастовки. Какое-то время односельчане остались без воды.

– До обеда мы вчера не работали. Но вода в башне еще была. Когда после обеда запасы воды иссякли, ресурс перестал поступать в дома сельчан. Но люди не роптали, они поддержали нас. Правда, через час позвонили откуда-то из вышестоящей администрации и попросили возобновить подачу воды. За это время приехали полиция, районная прокуратура, представители администрации района, другие контролирующие и силовые ведомства. В общем, переполошились все, – отметил он.

После этого для рабочих провели собрание, на котором пообещали ликвидировать задолженность. Средняя зарплата на предприятии порядка 20 тыс. рублей. Однако и этих денег не платили.

– Почему только после забастовки все зашевелились и не решили раньше? – недоумевает Геннадий Клюев.

По срокам выплат пока не очень понятно. Как уточнил «Омск-информу» министр энергетики в ЖКК Омской области Владимир Шнипко, контроль работы МУП – зона ответственности главы района Сергея Максимова.

– Не могу прокомментировать ситуацию, это полномочия главы района, лучше у него уточнить. А мы со своей стороны подключимся. Спасибо за сигнал, – заявил Владимир Шнипко.

Но глава района Сергей Максимов на момент развития этих событий находился в отпуске. Он уехал в Омск на торжество и недоступен для комментариев.

Согласно данным ресурса Rusprofile, по итогам 2023 года МУП «Знаменское ЖКХ» продемонстрировало выручку в 73 млн рублей. В арбитраже находятся 19 дел на сумму 34 млн рублей.