Следком начал доследственную проверку. А прокуратура проконтролирует погашение задолженности.

Омские силовые ведомства оперативно отреагировали на материал «Омск-информа» о забастовке рабочих муниципального предприятия «Знаменское ЖКХ». По сведениям редакции, на крайние меры их вынудила пойти трехмесячная задолженность по зарплатам.

Региональный следком начал доследственную проверку, в ходе которой планируется выяснить все обстоятельства и причины задолженности по заработной плате с апреля 2024 года. Также предполагается принять меры к восстановлению нарушенных прав работников предприятия. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В свою очередь прокуратура Знаменского района тоже организовала проверку трудового законодательства. Ведомство проконтролирует погашение образовавшейся задолженности. Ранее по инициативе органов прокуратуры руководитель предприятия (Владимир Гоков – прим. ред) привлекался к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты к штрафу в размере 20 тыс. рублей. После чего директор раздал долги. Однако после этого перестал платить зарплаты. Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственные органы, в отношении бывшего директора предприятия (Владимира Канарейкина – прим. ред.) было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за хищение денежных средств, выделенных на функционирование МУПа. В том числе на выплату зарплаты работникам. Дело находится на рассмотрении в суде.

Оба ведомства обещают принять исчерпывающие меры реагирования, чтобы работникам выдали их законные деньги.