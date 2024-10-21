Совладелец здания заявил, что отремонтированный торговый комплекс будет открываться частями.

В центре Омска полным ходом идет реконструкция ТК «Летур», который станет носить название «ГагаринМолл». Сроки открытия обновленного торгового комплекса неоднократно сдвигались. По последней информации, обновленный торговый комплекс планировалось открыть к концу декабря. «Омск-информ» ранее сообщал о работах, которые ведутся на объекте, и об экранах, установленных на крыше «Летура».

Совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов не стал называть конкретные сроки открытия всего комплекса. Но уточнил редакции, что это будет происходить частями.

– Работы ведутся. Для нас главное не результат, а процесс, как у самураев. Главное – путь, – иронично заявил Иванов «Омск-информу». – На самом деле не столь важно, когда откроется весь торговый комплекс, в январе или феврале следующего года. Могу сказать одно: торжественного открытия не будет. У каждой части объекта свой арендатор и свои сроки, потому «Летур» планируется открывать частями.

На сегодня здание будущего «ГагаринМолла» все еще далеко от эскизного облика. Новый собственник заменил павильоны взамен старых, которые сгнили. Таким образом, велика вероятность, что обновленный торговый комплекс откроется не раньше следующего года.