Владельцы уже вовсю сдают в аренду торгово-офисный центр. Запустить объект планируют в сентябре.

Владельцы уже вовсю сдают в аренду торгово-офисный центр. Запустить объект планируют в сентябре.

На сайте объявлений уже появились объявления о сдаче в аренду площадей торгового комплекса «Летур» после реконструкции. Управляющая компания «Центроград», выкупившая большую часть объекта, собирается назвать его «Гагарин Молл».

Владелец разместил эскизы здания после реконструкции. Судя по всему, торговый комплекс обретет более четкие геометрические формы, в духе советского конструктивизма. Фасад украсят долговечные материалы. Сдача запланирована на сентябрь.

Бизнесу предлагаются несколько видов площадей: свободного назначения (арендная плата – 600 тыс. рублей в месяц) или под банк, общепит, клинику, фудкорт (800 тыс. в месяц), либо фитнес-центр и торговлю (2,5 тыс. рублей в месяц за 1 кв. м).

На данный момент постройка выглядит очень не презентабельной.

Ранее «Омск-информ» совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов рассказал, почему здание решили не подвергать масштабной реконструкции. Если коротко, то глобальные перемены показались дорогими и долгими.