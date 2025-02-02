Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Совладелец управляющей компании заявил, что открытие торгово-развлекательного центра не приурочено к какой-либо дате.

Торгово-развлекательный центр «ГагаринМолл» в центре Омска откроется до конца 2025 года, сообщил «Омск-информу» совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов. Точной даты открытия нет и не планируется.

– У нас нет никакой даты, мы прошли советское прошлое, когда приурочивали открытие к каким-то датам. Однако приблизительно открытие планируется к концу года, – заявил предприниматель.

«ГагаринМолл» создается на базе некогда популярного торгового комплекса «Летур». Две трети здания перешли в собственность управляющей компании «Центроград» осенью 2021 года. Затем ее соучредители Илья Иванов, Петр Варнавский и Михаил Немчинов консолидировали активы двух владельцев долей в комплексе и начали глобальную реконструкцию здания.

2004
·Экономика/Бизнес

Совладелец управляющей компании заявил, что открытие торгово-развлекательного центра не приурочено к какой-либо дате.

Торгово-развлекательный центр «ГагаринМолл» в центре Омска откроется до конца 2025 года, сообщил «Омск-информу» совладелец управляющей компании «Центроград» Илья Иванов. Точной даты открытия нет и не планируется.

– У нас нет никакой даты, мы прошли советское прошлое, когда приурочивали открытие к каким-то датам. Однако приблизительно открытие планируется к концу года, – заявил предприниматель.

«ГагаринМолл» создается на базе некогда популярного торгового комплекса «Летур». Две трети здания перешли в собственность управляющей компании «Центроград» осенью 2021 года. Затем ее соучредители Илья Иванов, Петр Варнавский и Михаил Немчинов консолидировали активы двух владельцев долей в комплексе и начали глобальную реконструкцию здания.

2004