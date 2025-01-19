Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Предприниматели готовят открытие современного двухуровневого заведения.

Вчера, 18 января, телеграм-каналу «Омск-путеводитель» удалось заглянуть на стройплощадку нового двухэтажного ночного клуба. Современный ночной клуб появится на месте ресторана «Гранд-Летур». 

Его площадь составит более 1200 кв. метров, и занимать он будет два этажа. Ранее стало известно, что в открытии заведения участвуют предприниматели Василий Хомицкий и Игорь Дорохин.

Также напомним, что в отреставрированном здании «Летура» теперь функционируют ресторан южной кухни «Бакладжани» и пельменная «Богатство Сибири».

·Экономика/Бизнес

Предприниматели готовят открытие современного двухуровневого заведения.

Вчера, 18 января, телеграм-каналу «Омск-путеводитель» удалось заглянуть на стройплощадку нового двухэтажного ночного клуба. Современный ночной клуб появится на месте ресторана «Гранд-Летур». 

Его площадь составит более 1200 кв. метров, и занимать он будет два этажа. Ранее стало известно, что в открытии заведения участвуют предприниматели Василий Хомицкий и Игорь Дорохин.

Также напомним, что в отреставрированном здании «Летура» теперь функционируют ресторан южной кухни «Бакладжани» и пельменная «Богатство Сибири».