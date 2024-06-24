Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он будет двухэтажным и займет помещения площадью более 1200 кв. м.
В здании «Летура» к концу года откроют ночной клуб. Как сообщает «Омск_путеводитель», заведение появится на месте ресторана «Гранд-Летур» и будет занимать два этажа.
В открытии участвуют предприниматель Василий Хомицкий  известный проектами «Где же кролик», «Корова на бочке», SmokyDock и др. а также предприниматель Игорь Дорохин (5th Avenue, Panorama, «Свое место»). Площадь заведения составит более 1200 кв. м.
Ранее сообщалось, что в сентябре торговый центр «Летур» вновь откроется, но уже под другим названием – «Гагарин Молл». Сейчас здание ремонтируют и сдают его помещения предпринимателям. Уже известно, что в «Летуре» откроется несколько ресторанов.
·Экономика/Бизнес

Он будет двухэтажным и займет помещения площадью более 1200 кв. м.
В здании «Летура» к концу года откроют ночной клуб. Как сообщает «Омск_путеводитель», заведение появится на месте ресторана «Гранд-Летур» и будет занимать два этажа.
В открытии участвуют предприниматель Василий Хомицкий  известный проектами «Где же кролик», «Корова на бочке», SmokyDock и др. а также предприниматель Игорь Дорохин (5th Avenue, Panorama, «Свое место»). Площадь заведения составит более 1200 кв. м.
Ранее сообщалось, что в сентябре торговый центр «Летур» вновь откроется, но уже под другим названием – «Гагарин Молл». Сейчас здание ремонтируют и сдают его помещения предпринимателям. Уже известно, что в «Летуре» откроется несколько ресторанов.