Владельцы объекта намерены вернуть былую привлекательность торговому комплексу, вложившись в ремонт фасада и установку освещения.

Владельцы объекта намерены вернуть былую привлекательность торговому комплексу, вложившись в ремонт фасада и установку освещения.

Совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов рассказал о планах на ремонт объекта. Обновленный торговый комплекс на улице Гагарина обретет название «ГагаринМолл» и откроется уже в июле нынешнего года.

Недавно на здании заменили окна. Совладелец «Летура» пояснил, что масштабных работ не предполагается.

– Мы сделаем капитальный ремонт фасада с более современными материалами, уже заменили все коммуникации и систему кондиционирования, поработаем с освещением. Никаких экстраординарных изменений, строительства не планируется, мы сохраним планировочные решения, – отметил Илья Иванов. – Понятно, что за время своего запустения это здание стало раздражающим фактором. Но мы попытаемся вдохнуть в него новую жизнь.

Предприниматель признался, что сейчас очень много тех, кто хочет арендовать помещения в «Летуре», откликнувшихся в том числе и на объявление. Но владельцы не торопятся.

– Много кто из бизнеса интересуется площадями в торговом комплексе. Но мы пока делаем ремонт и выбираем, кто может зайти на этот объект, – сказал Илья Иванов.

Кроме того, собственник торгового комплекса объяснил, почему пришлось отказаться от глобальной реконструкции здания. Проект грандиозного апгрейда выполнил Александр Бегун.

– Когда мы прорабатывали вариант с реконструкцией здания, то столкнулись с массой технических и строительных трудностей. Пришлось отказаться по целому ряду причин. Но самое главное, реализация проекта затянулась бы на годы и стоила бы больших материальных затрат, – подчеркнул Иванов.

Напомним, что изначально собственником торгового комплекса «Летур» являлся предприниматель Леван Турманидзе, который лишился этого объекта из-за многомиллионных долгов.