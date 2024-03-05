Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Стоимость пользования недвижимостью составит от 200 тыс. рублей.
В Омске появились объявления о сдаче в аренду помещений в ремонтируемом «Летуре» на Гагарина, 3. Желающие могут приобрести в аренду помещения на первом этаже площадью от 100 до 1,5 тыс. кв. м. Стоимость пользования недвижимостью составит от 200 тыс. рублей.
– Планируется oчень активный фудкоpт. Oтличные реклaмныe места на фасадe здания c улицы Гагapина. Здание нa этапe внешнeй косметики. Будет полное преображение! – говорится в объявлении.
Отмечается, что помещение подойдет под офисы, банки, заведения общепита и другие форматы. Также арендаторам предоставляют возможность снять 2-й и 3-й этажи здания.
·Экономика/Бизнес

Стоимость пользования недвижимостью составит от 200 тыс. рублей.
В Омске появились объявления о сдаче в аренду помещений в ремонтируемом «Летуре» на Гагарина, 3. Желающие могут приобрести в аренду помещения на первом этаже площадью от 100 до 1,5 тыс. кв. м. Стоимость пользования недвижимостью составит от 200 тыс. рублей.
– Планируется oчень активный фудкоpт. Oтличные реклaмныe места на фасадe здания c улицы Гагapина. Здание нa этапe внешнeй косметики. Будет полное преображение! – говорится в объявлении.
Отмечается, что помещение подойдет под офисы, банки, заведения общепита и другие форматы. Также арендаторам предоставляют возможность снять 2-й и 3-й этажи здания.