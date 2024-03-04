Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Обновление торгового комплекса продолжается, завершится оно только летом.
В здании бывшего ТК «Летур», который располагается на остановке «Дом туриста», заменили старые пластиковые окна на новые панорамные. Фотографии изменений появились в ТГ-канале omsk_putevoditel.
Ранее сообщалось, что здание обнесли забором, а с фасада начали демонтировать сайдинговые панели. УК «Центроград» Михаила Немчинова собирается отремонтировать его к июлю. После этого торговый центр вновь откроется, но уже под новым названием «ГагаринМолл».
Владелец ТЦ намерен открыть там фуд-корт, рестораны и ночной клуб. Часть помещений сдадут в аренду под офисы и магазины.
·Экономика/Бизнес

Обновление торгового комплекса продолжается, завершится оно только летом.
В здании бывшего ТК «Летур», который располагается на остановке «Дом туриста», заменили старые пластиковые окна на новые панорамные. Фотографии изменений появились в ТГ-канале omsk_putevoditel.
Ранее сообщалось, что здание обнесли забором, а с фасада начали демонтировать сайдинговые панели. УК «Центроград» Михаила Немчинова собирается отремонтировать его к июлю. После этого торговый центр вновь откроется, но уже под новым названием «ГагаринМолл».
Владелец ТЦ намерен открыть там фуд-корт, рестораны и ночной клуб. Часть помещений сдадут в аренду под офисы и магазины.